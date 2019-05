Bei Instagram verplappert Cathy Hummels sorgt für Schwangerschafts-Verwirrung

Vor kurzem sprach die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story über Wassereinlagerungen in ihren Beinen. "Ja, in der Schwangerschaft ist das so", fügte sie beiläufig hinzu. Obwohl die Aussage für einige ihrer Anhänger eindeutig klang, dementierte sie die Spekulationen um eine Schwangerschaft jedoch nach kurzer Zeit wieder. "(...) ich habe nur gesagt, dass ich seit meiner Schwangerschaft 2017 (...) schneller mal dicke Füße bekomme", so Hummels auf Instagram. "Aber ich bin definitiv nicht schwanger."