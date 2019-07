Unterhaching - Auf einem abgeernteten Getreideacker in Unterhaching hat es am frühen Donnerstagabend gebrannt. Das Feuer breitete sich schnell aus. Dutzende Strohballen standen nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin in Flammen. Etwa 70 Feuerwehrhelfer waren demnach im Einsatz und brachten den Brand unter Kontrolle. Verletzt worden sei niemand, sagte die Feuerwehrsprecherin am Freitag der AZ.