"Scheichlied" gegen Hasan Ismaik ertönt

Zeitgleich ertönte das sogenannte Scheichlied, mit dem Teile der Sechzig-Fans Geldgeber Ismaik kritisieren. Schon zu Beginn des Spiels hielten Fans Banner hoch, auf denen stand: "Das Wappen in die Welt tragen - und Ihr zeigt uns an? - Power & Co. verpisst Euch - Dann sind wir besser dran!"