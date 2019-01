Bei Gala in Los Angeles Liam Hemsworth schwärmt von seiner "wunderschönen Frau" Miley Cyrus

Seit Weihnachten 2018 sind Sängerin Miley Cyrus (26, "Nothing Breaks Like a Heart") und Schauspieler Liam Hemsworth (29, "Die Tribute von Panem - The Hunger Games") verheiratet. Bei der "G'Day USA"-Gala in Los Angeles haben sie sich nun erstmals als Ehepaar bei einer Veranstaltung gezeigt. Den roten Teppich musste Hemsworth allerdings alleine bewältigen. Als er jedoch einen Preis von Schauspielkollege Vince Vaughn (48, "Die Hochzeits-Crasher") überreicht bekam, saß Cyrus im Publikum. In seiner Dankesrede wandte er sich mit rührenden Worten an sie.