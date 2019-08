Im letzten April kam ein 17-jähriger Schüler aus dem Landkreis Ebersberg in München ums Leben. Er war nach einer Feier auf dem Heimweg im Bahnhof in Haar auf einen abgestellten Güterwagen geklettert. Er geriet mit seiner Jacke an die Oberleitung. Er stürzte brennend zwischen die Gleise. Ein Notarztteam konnte dem Schüler nicht mehr helfen.