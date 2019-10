Bei Firmenjubiläum Helene Fischer sorgt bei Privatkonzert für Begeisterung

Offiziell gönnt sich Helene Fischer (35, "Herzbeben") dieses Jahr eine kleine Auszeit. Für Privatkonzerte macht die Schlagerkönigin aber hin und wieder eine Ausnahme, wie es scheint. So auch am Samstagabend in Burladingen in Baden-Württemberg. Dort befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens Trigema. Zum 100-jährigen Firmenbestehen war die Schlagerkönigin als Stargast geladen. In einer Instagram-Story von Trigema wird ein Einblick in die Feier gewährt. Nach den Reden und dem Festessen trat Helene Fischer auf. Ein kurzer Clip zeigt sie nach 22 Uhr in einem roten Jumpsuit auf der Bühne.