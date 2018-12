Bei Filmfestival in China Johnny Depp: Glamour-Auftritt mit Juliette Binoche

Jetzt erstrahlt Johnny Depp also wieder in Bestform. Noch mehr glänzte in China allerdings seine Begleitung: Juliette Binoche präsentierte ein mit Juwelen besetztes, gemustertes Maxi-Kleid. Die langärmlige Kristall-Robe stammt von Balmain. Die Schauspielerin kombinierte dazu goldene High Heels, als Accessoires dienten ansonsten nur kleine, grüne Ohrringe. Ihre dunkle Mähne hatte die 54-Jährige zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Ihr natürlich gehaltenes Make-up lenkte kaum von der glitzernden Designerrobe ab, die an diesem Abend alle Blicke auf sich zog.