In einem Video auf Youtube beschwert sich der Münchner nun über die Behandlung durch die Polizei und in der Rechtsmedizin. Der Programmierer war zunächst im Schumann’s. Nach ein paar Drinks fuhr er nach Schwabing in eine Bar, um dort mit einem Freund seinen Geburtstag zu feiern. Er habe Shots und ein Glas Champagner getrunken, so seine Schilderung.