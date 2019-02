Bei Ehefrau Rose Leslie Kit Harington hat das Ende von "Game of Thrones" verraten

Die letzte Staffel von "Game of Thrones" startet am 14. April. Wie es mit den geliebten Figuren in der Serie zu Ende geht, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Einer der wichtigsten Schauspieler der Show konnte das aber offenbar nicht für sich behalten. Kit Harington (32) alias Jon Schnee verriet laut Medienberichten in einer "KISS FM"-Radioshow, dass seine Ehefrau Rose Leslie (31) tagelang nicht mit ihm gesprochen habe, nachdem er ihr das Ende verraten hat.