Dreh zum Elvis-Presley-Film unterbrochen

Hanks war für die Arbeit an einem neuen Elvis-Presley-Film nach Australien gekommen. Das Projekt wurde inzwischen vorerst gestoppt, wie die Produktionsfirma in einem Statement bestätigte, aus dem "Entertainment Weekly" zitiert: "Wir sind informiert, dass ein Mitglied des Unternehmens für unseren Elvis-Film, der derzeit in Australien in der Vorproduktion ist, positiv auf COVID-19 (Coronavirus) getestet wurde", erklärte Warner Bros.