Bei der StyleNite in Berlin Elias Becker ganz in Rot auf Michael Michalskys Catwalk

Sein Laufsteg-Debüt gab er bei Dolce & Gabbana in Mailand, nun hat sich Designer Michael Michalsky (51, "Germany's next Topmodel") Model-Newcomer Elias Becker (18) geschnappt. Bei der StyleNite unter dem Motto "Dream Again" lief der 18-jährige Sohn von Boris (50) und Barbara Becker (51) über den Catwalk in Berlin und fiel dabei nicht nur durch sein leuchtend rotes Outfit auf.