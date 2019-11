"Bei der Sonografie entdeckt" Nach dem Tod von Siegfried Rauch: Seine Witwe kämpft gegen den Krebs

Der bayerische Schauspieler Siegfried Rauch (1932-2018, "Das Traumschiff", "Der Bergdoktor", "Die glückliche Familie") starb am 11. März 2018 in seinem Wohnort Untersöchering überraschend an Herzversagen. "Ich stand unter Schock, weil ich mich nicht von ihm verabschieden konnte. Ich habe wochenlang nur geweint [...] Gerade am Anfang hat er mir unsagbar gefehlt. Es war plötzlich alles so leer", erinnert sich seine Witwe, Karin Rauch (79), im Gespräch mit dem Magazin "Bunte".