Bei der "Rocketman"-Premiere Claudia Schiffer und Matthew Vaughn: Schicker Auftritt in New York

Bei der "Rocketman"-Premiere in New York zog sie alle Blicke auf sich: Claudia Schiffer (48). Das deutsche Supermodel hatte sich für den Besuch der Vorführung des Films über Musiklegende Elton John (72, "Candle in the Wind") für ein fließendes, bodenlanges Abendkleid entschieden, das in den verschiedensten Grün- und Türkistönen leuchtete. Weiterer Hingucker war das aufsehenerregende tiefe Dekolleté der langjährigen Muse von Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019).