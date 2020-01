Bei der Premiere von "Star Trek: Picard" Sir Patrick Stewart: Dicker Schmatzer für Sir Ian McKellen

Die beiden posierten gemeinsam auf dem roten Teppich, bevor McKellen auf die Knie ging, als würde er seinem Kumpel scherzhaft einen Heiratsantrag machen. Danach nahmen sich die langjährigen Freunde bei den Händen und sprachen angeregt miteinander, bevor sie sich einen dicken Kuss gaben. Der Startschuss für "Star Trek: Picard" fällt am 23. Januar 2020 bei CBS All Access in den USA und einen Tag später feiert die Serie auch in Deutschland bei Amazon Prime Video seine Premiere.