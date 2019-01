So stellt sich doch jeder eine Party bei Michael Ammer vor, oder? Der Event- und Feierkönig lädt am Rande der Berliner Fashion Week zu einer rauschenden Fete - mit vielen leicht bekleideten Promis. Gekommen sind Nacktschnecke Micaela Schäfer, Ex "Promi Big Brother"-Kandidatin Katja Krasavice und DSDS-Star Sarah Joelle Jahnel.