Bei der Beautycon in New York Rapperin Cardi B provoziert mit ihrem Pelzmantel

Rapperin Cardi B (26) erschien zur Beautycon am Sonntag in New York in einem provokanten Outfit. Heiß diskutiert wurde neben dem breitkrempigen Hut von Sarah Sokol Millinery vor allem der gewaltige Paco Rabanne Vintage Pelzmantel. Ob der Pelz echt ist oder nicht, darüber schweigt der Stylist des US-Stars, Kollin Carter, bisher noch, wie "The Hollywood Reporter" meldet.