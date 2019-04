Bei der "Avengers: Endgame"-Premiere Chris Pratt: Erster roter Teppich mit Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt (39, "Avengers: Infinity War") und Katherine Schwarzenegger (29) haben sich das erste Mal gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Das verlobte Paar kam am Montag zur Premiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles. Pratt, der in den Marvel-Filmen als Star-Lord ein Mitglied der Guardians of the Galaxy spielt, trug einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Seine glänzende graue Krawatte passte dagegen perfekt zum Outfit seiner Partnerin.