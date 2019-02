Bei der amfAR-Gala in New York Kim und Kourtney Kardashian mit Mega-Dekolleté und Beinschlitz

Dass der Kardashian-Clan gerne zeigt, was er hat, das stellten Kim (38) und Kourtney Kardashian (39) bei der diesjährigen amfAR-Gala in New York einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. Die Schwestern kamen in edlen Kleidern von Versace zu der Gala, die im Rahmen der New York Fashion Week stattfand.