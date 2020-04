Bei der 50. Jubiläumsausgabe "Schlag den Star": Jorge González bekommt es mit Thomas Hayo zu tun

Bei der 50. Ausgabe der Abendshow "Schlag den Star" am 2. Mai (20:15 Uhr, ProSieben) kommt es zum Battle der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Größen Thomas Hayo (51) und Jorge González (52). Pünktlich zum runden Jubiläum des Ablegers von "Schlag den Raab" wird also die Frage geklärt, wer in den verschiedensten Disziplinen die Nase vorne hat - der kunterbunt-sympathische Paradiesvogel González oder der betont coole Hayo.