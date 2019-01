Bei den Golden Globes 2019 Bradley Cooper und Irina Shayk zeigen sich verliebt wie nie

Bradley Cooper begeisterte in einem weißen Gucci-Anzug, während Irina Shayk in ihrem goldenen Kleid von Atelier Versace mit hohem Beinschlitz ein echter Hingucker war. Was für ein Traumpaar! Seine sexy Begleitung dürfte Cooper dafür entschädigt haben, dass sein Regie-Debüt "A Star Is Born" zu den Verlierern des Abends gehörte. Das hoch favorisierte Musikdrama konnte nur einen Preis einheimsen: "Shallow" wurde als "Bester Filmsong" ausgezeichnet.