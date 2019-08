Bei den Filmfestspielen von Venedig Scarlett Johansson: Sexy Glamour-Auftritt als Lady in Red

Die 76. Internationalen Filmfestspiele von Venedig haben rasch an Starpower zugelegt. Am Donnerstag sorgte tagsüber Hollywoodstar Brad Pitt (55) im lässigen grauen Ensemble samt Fliegermütze für Aufsehen, als er seinen neuen Film "Ad Astra - Zu den Sternen" vorstellte. Am Abend stahl jedoch Scarlett Johansson (34, "Avengers: Endgame") allen die Show. Bei der Premiere des Netflix-Films "Marriage Story", in dem sie die Hauptrolle spielt, erschien sie in einem enganliegenden roten Glitzer-Kleid, das durch einen hohen Beinschlitz bestach.