Bei den Filmfestspielen in Cannes "Rambo"-Premiere: Sylvester Stallone präsentiert seine Familie

Im September ist es endlich so weit: Der lang ersehnte fünfte und letzte Teil der "Rambo"-Reihe kommt in die Kinos. Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde der Streifen schon jetzt gefeiert. Mit vor Ort war dabei natürlich auch Hauptdarsteller Sylvester Stallone (72). Bei seinem Red-Carpet-Auftritt trug der Schauspieler einen eleganten Anzug von Ralph Lauren - samt Fliege um den Hals. Doch seine beiden Begleiterinnen stahlen im glatt die Show...