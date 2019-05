Bei den Filmfestspielen in Cannes Elton John posiert mit seinem jüngeren Ich

Egerton, der in der Biografie über Sir Elton John in dessen Rolle schlüpft, posierte in einer ganz ähnlichen Aufmachung. Der 29-Jährige trug einen Anzug des italienischen Modehauses Etro mit auffälligem Paisleymuster. Als hätten sich die beiden Männer abgesprochen, harmonierten die blauen Akzente darin ideal mit Johns strahlendem Zweiteiler. Und auch die orangefarbene Sonnenbrille, die auf Egertons Nase weilte, erinnerte stark an dessen ikonischen Look.