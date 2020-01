Bei den Critics' Choice Awards Anne Hathaway: Erster Red-Carpet-Auftritt nach der Geburt

Glänzender Auftritt! US-Schauspielerin Anne Hathaway (37, "Dark Waters") zeigte sich nur wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes in einer atmenberaubenden Goldrobe auf dem roten Teppich bei den Critics' Choice Awards. Bei der Preisverleihung, die am Sonntag in Santa Monica, Kalifornien, stattfand, überreichte sie die Auszeichnung für den besten Schauspieler an ihren Kollegen Joaquin Phoenix (45, "Joker").