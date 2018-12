Bei den Billboard Women in Music Awards Was hat sich Alicia Keys nur bei diesem Outfit gedacht?

Musikalisch ist Alicia Keys (37, "Girl On Fire") für viele junge Frauen ein Vorbild. Am Donnerstagabend stellte die Sängerin in New York bei den Billboard Women in Music Awards 2018 ihre neue Initiative "She Is The Music" vor - das Outfit, das sie für ihren Auftritt gewählt hatte, war allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.