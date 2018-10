Bei "Das Supertalent" Tochter von "Lindenstraße"-Star stellt sich Dieter Bohlen

Von 2015 bis 2017 besuchte Rachel die Akademie für Zirkuskunst in Verona. Bei "Das Supertalent" erwartet die Nachwuchsartistin nun ihr bislang größter Auftritt: "Deswegen bin ich extrem aufgeregt!" Beistand kommt von ihrer berühmten Mama, die sie begleitet: "Meine Mutter unterstützt mich sehr, vor allem was die Kreativität, Choreographie und Musik angeht. Da ist sie eine große Hilfe." In der Show will Rachel Luftakrobatik im goldenen Käfig vorführen.