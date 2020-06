Bei Besuch in Gloucestershire Ganz leger: Herzogin Camilla strahlt im Jeanskleid

Prinz Charles (71) und Herzogin Camilla (72) sind zurück aus der Quarantäne. Am gestrigen Dienstag (16. Juni) besuchte das royale Paar ein Krankenhaus in Gloucestershire, um sich bei dem Personal für die Arbeit in der Pandemie zu bedanken. Camilla legte dort einen stylischen Auftritt hin und zeigte sich ungewohnt leger im schlichten Jeanskleid.