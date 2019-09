Allach - Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Allach ist es am Samstagvormittag zu einem Zwischenfall gekommen - verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch erheblich. Gegen 10.30 Uhr steuerte ein 45-jähriger Münchner laut Polizei einen 25-Meter-Kran bei Bauarbeiten im Bereich Am Lochholz per Fernsteuerung.