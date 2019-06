Freimann - Auf einer Baustelle in Freimann wurde am Mittwochmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das hat die Münchner Berufsfeuerwehr am Mittwochnachmittag via Twitter mitgeteilt. In den Abendstunden konnte der Sprengkörper erfolgreich entschärft werden.