Bei Ballett-Gala in New York Katie Holmes: Strahlender Auftritt mit ihrer Mutter

Katie Holmes (40, "Dawson's Creek") hatte mit ihrer Mutter Kathleen eine ganz besondere und gut gelaunte Begleitung bei der Ballett-Herbst-Gala in New York dabei. Die 40-Jährige wählte für ihren Auftritt auf dem roten Teppich zudem ein besonders auffallendes Outfit: Die US-Schauspielerin erschien in einem wadenlangen Satinkleid in Orange. Darüber trug sie einen langen Mantel in derselben Farbe.