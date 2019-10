Augsburg - Ein Mann ist am Sonntagmorgen bei einem Autounfall mit einem geklauten Wagen ums Leben gekommen. Der Autofahrer sei am Sonntagmorgen mit dem gestohlenen Wagen bei hoher Geschwindigkeit von einer Straße in Augsburg abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand.