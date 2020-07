Bei Auftritt von Semino Rossi "Seeparty" mit Florian Silbereisen: Playback-Panne sorgt für Lacher

Es war für die Schlager-Szene ein großer Schritt zurück in die Normalität: In den Kitzbüheler Alpen fand am Samstagabend die Open-Air-Live-Show "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" mit Moderator Florian Silbereisen (38) statt - und das vor Live-Publikum.