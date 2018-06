Moskau - "Don't cry for me Argentina" mag mancher Fan am Donnerstagabend gedacht haben, als er Diego Armando Maradona auf der Tribüne leiden und - ja wirklich - weinen sah. Der Edelfan gestikulierte wild, winkte in die Menge und wirbelte ein Messi-T-Shirt durch die Luft. Allein, es half nichts. Seine Argentinier verloren verdient mit 0:3 gegen Kroatien. Und stehen damit vor dem WM-Aus.