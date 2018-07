Bei Amazon, Netflix und im Free-TV "Lucifer" und mehr: Die Serien-Highlights im Juli

Am 18. Juli endet auf ProSieben die Sommerpause von "Grey's Anatomy" (20:15 Uhr) und vor allem Fans von April (Sarah Drew) können sich auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle gefasst machen. Im Anschluss an die Ärzteserie holt ProSieben ab 18. Juli immer mittwochs (22:15 Uhr) die US-Comedy "Younger" ins Free-TV. Sie stammt von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star (56) und es gibt bereits fünf Staffeln.

Amazon

Streaminganbieter Amazon lässt den Juli magisch, märchenhaft und royal beginnen. Ab 1. Juli sind Staffel zwei von "The Magicians" sowie Staffel vier von "The Royals" verfügbar. Außerdem kommen Märchen-Fans mit Staffel 1-4 von "Once Upon A Time" auf ihre Kosten.

Die Staffeln eins bis drei von "The Fosters" stehen ab 15. Juli zur Verfügung. In der Serie geht es um ein lesbisches Paar, das drei Kinder hat, einen leiblichen Sohn und zwei Adoptivkinder. Zwei Pflegekinder stellen das Leben der Familie schließlich gewaltig auf den Kopf.

Am 20. Juli ist es dann soweit: Der Teufel kehrt zurück! Teil eins der dritten Staffel von "Lucifer" gibt's exklusiv bei Prime Video. Was ist mit Lucifer Morningstar (Tom Ellis) passiert? Wieso hat er plötzlich wieder Flügel? Wie geht es mit ihm und Detective Chloe Decker (Lauren German) weiter? Und welches biblische Wiedersehen steht bevor? So viel ist sicher: Auch nach Staffel drei geht es weiter. Die Fans haben ihren Willen bekommen: Die eigentlich abgesetzte Serie wird bei Streamingkonkurrent Netflix eine vierte Staffel erhalten.

Netflix

Bereits ab 1. Juli gibt es bei Netflix neue Staffeln zu den unterschiedlichsten Serien. Zum Beispiel kommen "Weissensee"-Fans mit Staffel vier auf ihre Kosten. Von "Bates Motel" steht Staffel fünf zur Verfügung. Und "Broadchurch" legt mit Staffel drei nach. Ab 15. Juli kommt es dann in der dritten und letzten Staffel von "The Fall - Tod in Belfast" zum finalen Showdown zwischen "Akte X"-Star Gillian Anderson (49) und "Fifty Shades of Grey"-Darsteller Jamie Dornan (36).

Ab 3. Juli ist Staffel eins von "Good Girls" verfügbar. In der US-Serie geht es um drei Mütter aus einer Vorstadt von Detroit, die den Entschluss fassen, einen lokalen Supermarkt zu überfallen. Damit erhoffen sie sich nicht nur eine Lösung für ihre finanziellen Probleme, sondern sie wollen so auch ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen. Doch der Geschäftsleiter des Supermarkts kommt ihnen auf die Schliche... In den Hauptrollen sind unter anderem "Mad Men"-Star Christina Hendricks (43) und Mae Whitman (30, "Parenthood") zu sehen.

Und darauf haben viele Fans gewartet: Staffel sechs von "Orange is the New Black" kommt am 27. Juli! Doch nicht nur die Umgebung ist dieses Mal neu: Nach dem Aufstand im Gefängnis werden die Frauen in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt und es werden schwere Anklagepunkte gegen sie erhoben.