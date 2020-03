Zurück in München bekommt Jung auf einmal Fieber und Grippe-Symptome. "Wir waren am Kronplatz, mit vielen Italienern in den engen Gondeln", erzählt Jung im Gespräch mit der AZ ."Südtirol, Italien, Fieber: Natürlich kommt da die Frage auf, ob ich mich vielleicht auch mit dem Coronavirus infiziert habe", so Jung.