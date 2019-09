Müssen deutsche Behörden in Tirol verhängte Bußgelder vollstrecken?

Können also Bußgeldbescheide wegen des Wochenend-Fahrverbots gegen deutsche Autofahrer verhängt werden? Deutsche Behörden wollen oder können diese einfache Frage nicht beantworten. Eine – freilich unverbindliche – Rechtsmeinung liefert der ADAC. Da in Deutschland vergleichbare Verkehrsbeschränkungen oder Umleitungsmaßnahmen angeordnet werden können, dürften auch die Um- und Ableitungsmaßnahmen des Landes Tirol als straßenverkehrsrechtliche Notmaßnahme zulässig sein, erläuterte die ADAC-Rechtsabteilung. Konsequenz: Deutsche Behörden müssten deswegen in Tirol verhängte Bußgelder wohl in Deutschland vollstrecken, auch wenn die Politik gegen die Maßnahmen wettert.