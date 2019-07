Pilot stammt wohl aus Bayern

Das Kleinflugzeug war am Samstag in einem Gewerbegebiet in Bruchsal bei Karlsruhe abgestürzt und an einem Baumarkt zerschellt. Pilot soll "höchstwahrscheinlich" ein 80 Jahre alter Mann aus Bayern gewesen sein, zudem saßen den Ermittlungen zufolge seine 60 Jahre alte Lebensgefährtin und ihr 32-jähriger Sohn in der Maschine.