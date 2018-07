Behauptungen sind "komplett falsch" Bobby Brown behauptet: Er hat Whitney Houston nie geschlagen

"Es gab keine gewalttätigen Vorfälle zwischen mir und Whitney", so der Sänger bei einer Pressekonferenz. Dabei wollte Brown die geplante Mini-Serie "The Bobby Brown Story" über sein Leben promoten. Das Pikante: Die Pressekonferenz fand im Beverly Hilton Hotel statt. Eben jenem Hotel, in dem seine Ex-Frau Whitney Houston 2012 in der Badewanne ihres Hotelzimmers tot aufgefunden wurde. Sie war nur wenige Stunden vor der Grammy-Preisverleihung ertrunken.