"Forschungsreaktor ist ein Musterbeispiel leerer Versprechungen"

Für die Anlage zur Bestrahlung von Krebspatienten war die Staatsregierung zum Start des FRM II "von einer Teilauslastung der vorhandenen Kapazität mit bis zu 120 Patienten pro Woche ausgegangen", wie aus einer Antwort auf eine Grünen-Anfrage im Jahr 2004 hervorgeht. Tatsächlich war die Anlage von 2007 bis 2015 in Betrieb – und in all diesen Jahren wurden 126 Patienten behandelt, ergab nun die neue Anfrage an das Wissenschaftsministerium. "Dabei wurden jährlich durchschnittlich 14 Patienten behandelt und nur an 24 Tagen im Jahr haben Bestrahlungen stattgefunden", sagte Köhler. "Die Entwicklung der Krebsbehandlungen am Garchinger Forschungsreaktor ist ein Musterbeispiel der leeren Versprechungen der TU München über den angeblichen medizinischen Nutzen des Reaktors."