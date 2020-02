Begriffsgeschichte, Heirat und mehr Schaltjahr: Fünf skurrile Fakten zum 29. Februar

Eine Mutter, drei Schalttag-Kinder

Besonders skurril wird es bei einer Frau aus den USA. Sie gebar ihre drei Kinder jeweils am 29. Februar, ihre Tochter im Jahr 2012 und ihre beiden Söhne 2008 und 2004. Die gleiche Geschichte ereignete sich bei einer Frau in Norwegen in den 1960er Jahren. Auch sie brachte ihre drei Kinder am 29. Februar in den Jahren 1960, 1964 und 1968 zur Welt.