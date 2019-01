Begleiterin von Sandra Kiriasis Dschungelcamp 2019: Indira Weis fliegt mit nach Australien

Das ist aber eine schöne Überraschung! Sängerin Indira Weis (39, "Indian Electro Pop") kehrt in den Dschungel zurück. Nach ihrer Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2011 und ihrer legendären Knutsch- und Fummel-Lovestory mit Kollege Jay Khan (36) wird sie nun als Begleitung für die diesjährige Kandidatin Sandra Kiriasis (44) mit nach Down Under fliegen. Das bestätigte die Bob-Olympiasiegerin selbst im Interview mit RTL.