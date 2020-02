Keanu Reeves verleiht Oscar für bestes Originaldrehbuch

Keanu Reeves überreichte bei den 92. Academy Awards gemeinsam mit Diane Keaton (74) den Preis für das beste Originaldrehbuch an Bong Joon Ho und Han Jin-won für Überraschungsabräumer "Parasite". Reeves und Keaton standen einst gemeinsam vor der Kamera, in der romantischen Komödie "Was das Herz begehrt" (2003). Reeves konnte sich ebenfalls freuen: Als bester Animationsfilm wurde "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" ausgezeichnet. Im englischen Original lieh er der Figur "Duke Kaboom" die Stimme.