Semi Belkahia erleidet Kreuzbandriss

Doch: Youngster Semi Belkahia hat sich beim 3:2 der Löwen gegen Absteiger Fortuna Köln wie befürchtet schwer verletzt. Noch am Samstag wurde der 20-jährige Innenverteidiger zum MRT in eine Münchner Klinik gebracht. Am Sonntagvormittag dann die niederschmetternde Diagnose.