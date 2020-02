Beerdigung in Los Angeles Kirk Douglas hat seine letzte Ruhe gefunden

Die verstorbene Hollywood-Legende Kirk Douglas (1916-2020) wurde am vergangenen Freitag in Los Angeles beigesetzt. Wie unter anderem das "People"-Magazin meldet, führte seine hinterbliebene Ehefrau Anne Buydens (100) in einem Rollstuhl sitzend den Trauerzug auf dem Westwood Village Memorial Park Friedhof an. Ihr folgten Sohn Michael Douglas (75) und die Schwiegertochter Catherine Zeta-Jones (50).