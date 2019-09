Beerdigung in Frankreich Die Modewelt verabschiedet sich von Peter Lindbergh

Im Beisein von Familie, Freunden und vielen großen Namen aus der Modewelt ist Peter Lindbergh (1944 - 2019) am Dienstag in Paris beerdigt worden. Der deutsche Starfotograf war Anfang September im Alter von 74 Jahren verstorben. Zahlreiche Stars nahmen an einem Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Sulpice teil, wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet.