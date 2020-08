Die Münchner Gesellschaft trauert um Gabriele Haffa, die am 25. Juli mit 62 Jahren verstorben ist. In der Traueranzeige ihres Mannes, Unternehmer Thomas Haffa (68), und der beiden Söhne heißt es: "Unerschöpfliche Liebe geschenkt, mit Bestimmtheit gelebt, mit Herz gekämpft, in Würde Ruhe gefunden, für ewig in Erinnerung."