Louis Karl starb am 5. Oktober. Am Dienstag wurde er auf dem Nordfriedhof beigesetzt. "Wir trauern um unseren langjährigen beratenden Begleiter und öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerer Louis Karl", heißt es in einer Traueranzeige der Karl&Faber-Chefs und -Mitarbeiter.