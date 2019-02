Fahrgäste müssen am Hauptbahnhof umsteigen

Zur Weiterfahrt müssen Fahrgäste am Hauptbahnhof grundsätzlich umsteigen (Richtung Olympia-Einkaufszentrum über das Sperrengeschoss). Bei der letzten Fahrt ist je nach Fahrtziel ein weiterer Umstieg am Kolumbusplatz erforderlich. Im U-Bahnhof Stiglmaierplatz fahren die Züge während der Bauzeit in beiden Richtungen von Gleis 2 ab.