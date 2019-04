Beeindruckender Sixpack Henry Cavill: Er zeigt seine Muskeln

Henry Cavill (35, "Batman v Superman: Dawn of Justice") zeigte seine eindrucksvollen Muskeln auf Instagram - mit ein paar Schönheitsfehlern: Mehrere große Narben zieren seinen Oberkörper. "Wenn du die Arbeit mit nach Hause bringst", kommentierte er den Schnappschuss. Offensichtlich sind die Blessuren also nur geschminkt und ihm von seiner Rolle als Monsterjäger Gerit von Riva aus der kommenden Netflix-Serie "The Witcher" geblieben.