München - Wer geht in Zeiten von Corona noch Blutspenden? Überwältigend viele Münchner! Denn wer aktuell auf der Seite des Blutspendedienstes (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes versucht, einen Termin in München zu bekommen, wird schnell feststellen: Die Termine in der Stadt sind bis Juni restlos ausgebucht!